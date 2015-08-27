Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

LYCEES AUVERGNE

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 100 000 000 €
Éducation : 100 000 000 €
Date(s) de signature
9/11/2015 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
09/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES AUVERGNE
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES AUVERGNE
Communiqués associés
France : 100 millions d'euros pour la formation des jeunes en région Auvergne
Projet apparenté
PROGRAMME LYCEES MULTI-REGIONS

Fiche récapitulative

Date de publication
27 août 2015
Statut
Référence
Signé | 09/11/2015
20140584
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LYCEES AUVERGNE
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 199 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financement du programme pluriannuel d'investissement dans l'enseignement secondaire et supérieur, la formation professionnelle et la culture de la région Auvergne sur la période 2014-2019

Le projet vise à financer à long terme les investissements de sept régions dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. L'objectif est d'améliorer la qualité des infrastructures et d'augmenter l'offre éducative. Le projet contribuera à la qualité de l'enseignement et à réduire le nombre de jeunes quittant l'école prématurément. Il aura un impact important sur la préparation des adolescents à leurs futurs études ou emplois, et la capacité des régions à former des personnels qualifiés afin de mieux répondre aux attentes des entreprises.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet porte sur la construction de nouveaux bâtiments ainsi que sur l'agrandissement et la rénovation d'établissements d'enseignement secondaire inférieur (lycées) existants. La directive 2011/92/UE ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) pour les établissements scolaires ; toutefois, certains sous-projets pourraient être considérés comme des projets de rénovation urbaine et exiger la réalisation d'une EIE (en vertu de l'annexe II de la directive européenne susmentionnée). Ce point sera examiné lors de l'instruction.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés suivies par le promoteur doivent être conformes aux directives européennes en matière de passation des marchés (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiées par le règlement 1874/2004). Ces procédures seront analysées au cours de l'instruction.

Documents liés
09/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES AUVERGNE
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES AUVERGNE
Projets associés
Projet apparenté
PROGRAMME LYCEES MULTI-REGIONS
Autres liens
Communiqués associés
France : 100 millions d'euros pour la formation des jeunes en région Auvergne

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES AUVERGNE
Date de publication
9 Nov 2015
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62893221
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140584
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES AUVERGNE
Date de publication
15 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133957031
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140584
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
09/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES AUVERGNE
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES AUVERGNE
Autres liens
Fiche récapitulative
LYCEES AUVERGNE
Fiche technique
LYCEES AUVERGNE
Communiqués associés
France : 100 millions d'euros pour la formation des jeunes en région Auvergne
Projet apparenté
PROGRAMME LYCEES MULTI-REGIONS

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
France : 100 millions d'euros pour la formation des jeunes en région Auvergne
Autres liens
Related public register
09/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES AUVERGNE
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES AUVERGNE
Projet apparenté
PROGRAMME LYCEES MULTI-REGIONS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes