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ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 400 000 000 €
Télécom : 400 000 000 €
Date(s) de signature
13/06/2018 : 400 000 000 €
Autres liens
Related public register
15/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT

Fiche récapitulative

Date de publication
16 mars 2015
Statut
Référence
Signé | 13/06/2018
20140573
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT
ORANGE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 1531 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the roll-out of mobile and fixed next-generation access networks, including the related investments in the backbone network and IT systems, in Spain.

With the implementation of the project, the promoter plans to extend the coverage of its fibre-based network by 4 million households and grow its 4G network coverage throughout the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Neither the installation of mobile nor fixed telecommunication networks fall under Annexes I and II of EU Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory environmental impact assessment. Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and electromagnetic field (EMF) radiation. The disturbance during civil works related to the construction of fixed telecommunication systems can be mitigated by appropriate measures.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
15/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT
Date de publication
15 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60338100
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140573
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125392947
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140573
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT
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ORANGE SPAIN FTTH AND 4G ROLLOUT
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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