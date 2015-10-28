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ENGLAND SOCIAL HOUSING - SOVEREIGN

Signature(s)

Montant
175 196 804,42 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 175 196 804,42 €
Aménagement urbain : 175 196 804,42 €
Date(s) de signature
30/12/2016 : 175 196 804,42 €
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24/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENGLAND SOCIAL HOUSING - SOVEREIGN
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27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ENGLAND SOCIAL HOUSING - SOVEREIGN
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Royaume-Uni : Sovereign obtient un financement européen pour de nouveaux logements

Fiche récapitulative

Date de publication
28 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 30/12/2016
20140554
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENGLAND SOCIAL HOUSING - SOVEREIGN
SOVEREIGN HOUSING ASSOCIATION LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 208 million (GBP 150 million)
EUR 462 million (GBP 333 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing the construction and retrofitting/refurbishment of social housing estates in the south of England

The project concerns the financing of investments in the social and affordable housing stock of Sovereign, a large not-for-profit registered provider of social housing in England, managing some 36,000 units in the south and south-west of the country, in the years 2015-2019. EIB funding will concern retrofitting/refurbishment and new construction of social and affordable housing and associated infrastructure facilities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU directives will be verified during appraisal: the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive (2001/42/EC), the Habitats Directive (92/43/EEC) and the Birds Directive (2009/147/EC). The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, upgrading and construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENGLAND SOCIAL HOUSING - SOVEREIGN
Date de publication
24 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64890991
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140554
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ENGLAND SOCIAL HOUSING - SOVEREIGN
Date de publication
27 Aug 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
143460930
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140554
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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