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EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020

Signature(s)

Montant
775 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 775 000 000 €
Déchets solides : 10 850 000 €
Télécom : 34 875 000 €
Énergie : 38 750 000 €
Éducation : 54 250 000 €
Eau, assainissement : 97 650 000 €
Industrie : 259 625 000 €
Services : 279 000 000 €
Date(s) de signature
12/12/2023 : 700 000 €
17/03/2021 : 805 000 €
12/12/2023 : 2 250 000 €
12/12/2023 : 2 500 000 €
17/03/2021 : 2 587 500 €
17/03/2021 : 2 875 000 €
14/06/2017 : 3 045 000 €
9/07/2018 : 3 080 000 €
28/06/2019 : 3 220 000 €
12/12/2023 : 3 500 000 €
17/03/2021 : 4 025 000 €
12/12/2023 : 6 300 000 €
17/03/2021 : 7 245 000 €
14/06/2017 : 9 787 500 €
9/07/2018 : 9 900 000 €
28/06/2019 : 10 350 000 €
14/06/2017 : 10 875 000 €
9/07/2018 : 11 000 000 €
28/06/2019 : 11 500 000 €
14/06/2017 : 15 225 000 €
9/07/2018 : 15 400 000 €
28/06/2019 : 16 100 000 €
12/12/2023 : 16 750 000 €
12/12/2023 : 18 000 000 €
17/03/2021 : 19 262 500 €
17/03/2021 : 20 700 000 €
14/06/2017 : 27 405 000 €
9/07/2018 : 27 720 000 €
28/06/2019 : 28 980 000 €
14/06/2017 : 72 862 500 €
9/07/2018 : 73 700 000 €
28/06/2019 : 77 050 000 €
14/06/2017 : 78 300 000 €
9/07/2018 : 79 200 000 €
28/06/2019 : 82 800 000 €
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Espagne : la BEI et la Junta de Andalucía signent un accord de prêt de 230 millions d’euros pour financer des investissements au titre du programme opérationnel 2014-2020

Fiche récapitulative

Date de publication
14 mars 2017
Statut
Référence
Signé | 14/06/2017
20140504
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 775 million
EUR 6354 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing investment schemes supported by European Regional Development and European Social funds in Andalusia within the Spanish Partnership Agreement 2014-2020

The operation will be a standard regional structural programme loan (SPL) focused on the eleven thematic objectives defined in the Common Provision Regulation EU 1303/2013 and will continue the collaboration established with the region during the previous operations for the 2000-2006 and 2007-2013 programing periods.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Andalusia, as a Spanish region, is subject to national environmental legislation transposing EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details will be reviewed by the Bank during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020 - NTS of the SEA
Date de publication
6 Apr 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74956870
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140504
Secteur(s)
Services
Industrie
Télécom
Énergie
Déchets solides
Eau, assainissement
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020
Date de publication
16 Mar 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54577895
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140504
Secteur(s)
Services
Industrie
Télécom
Énergie
Déchets solides
Eau, assainissement
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EU FUNDS CO-FINANCING ANDALUCIA 2014-2020 - Full SEA
Date de publication
6 Apr 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
73503880
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140504
Secteur(s)
Services
Industrie
Télécom
Énergie
Déchets solides
Eau, assainissement
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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