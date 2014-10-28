M11 GOREY TO ENNISCORTHY MOTORWAY

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project involves the construction of about 40 km of new roads. The project is exclusively greenfield. It will include 27 km of standard motorway (M11 route), approximately 0.6 km of Type 3 dual carriageway (N11 route), 4 km of Type 2 dual carriageway (N80 Link route) and 8 kilometres of standard single carriageway (N30 route).
Sustainable transport - urban and inter-urban
The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, hence an EIA was done and will be checked during appraisal. In addition the Bank will confirm whether a separate strategic environmental assessment (SEA), in accordance with Directive 2001/42/EC, has been done for the project. Compliance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (79/409/EEC) will be examined during appraisal to determine the project impact. The promoter has advised that the site intersects one Natura 2000 area via a 154m bridge over the river Slaney. Final environmental and planning approval has been given (An Bord Pleanala). These and other aspects will be checked during the appraisal process.
The project is expected to be procured as a public-private partnership (PPP). The PPP company will be responsible for designing, building, financing and operating the investment. The public promoter, the National Roads Authority (NRA), will select the PPP company through an international procurement procedure, which started in July 2013 (with an advertisement in the Official Journal of the EU) and is expected to be completed in May 2015. The procedures and compliance with Directive 2004/18/EC will be determined during the appraisal process.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.