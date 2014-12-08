ENERGY ACCESS FUND

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Fiche récapitulative
The proposed operation concerns participation in the Energy Access Ventures Fund, a private equity fund that will focus on financing SMEs active in the generation and/or distribution of electricity in sub-Saharan Africa. The fund will focus on off-grid rural electrification, and will start investing in companies with operations in East Africa before expanding to other sub-Saharan African countries. The majority of the investments will be in off-grid solar technology, in particular solar home systems, micro-grid infrastructure, and other small/micro-scale renewable energy and hybrid technologies.The fund has a target size of EUR 55 million and aims to provide access to electricity to at least one million low-income beneficiaries.
The fund aims to provide access to electricity to at least one million direct low-income beneficiaries, located in rural and peri-urban areas of Sub-Saharan Africa and who lack (reliable) access to electricity. Direct beneficiaries are defined as clients, consumers of goods and services and direct employees of portfolio companies. Moreover most of the electricity produced will come from renewable energy sources thereby generating minimum negative environmental impact.
The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.
The fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.