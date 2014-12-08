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ENERGY ACCESS FUND

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Secteur(s)
Services : 10 000 000 €
Date(s) de signature
20/02/2015 : 10 000 000 €
Autres liens
Related public register
19/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGY ACCESS FUND
Related public register
15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY ACCESS FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
8 décembre 2014
Statut
Référence
Signé | 20/02/2015
20140458
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENERGY ACCESS FUND
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
EUR 55 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed operation concerns participation in the Energy Access Ventures Fund, a private equity fund that will focus on financing SMEs active in the generation and/or distribution of electricity in sub-Saharan Africa. The fund will focus on off-grid rural electrification, and will start investing in companies with operations in East Africa before expanding to other sub-Saharan African countries. The majority of the investments will be in off-grid solar technology, in particular solar home systems, micro-grid infrastructure, and other small/micro-scale renewable energy and hybrid technologies.The fund has a target size of EUR 55 million and aims to provide access to electricity to at least one million low-income beneficiaries.

The fund aims to provide access to electricity to at least one million direct low-income beneficiaries, located in rural and peri-urban areas of Sub-Saharan Africa and who lack (reliable) access to electricity. Direct beneficiaries are defined as clients, consumers of goods and services and direct employees of portfolio companies. Moreover most of the electricity produced will come from renewable energy sources thereby generating minimum negative environmental impact.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.

The fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Documents liés
19/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGY ACCESS FUND
15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY ACCESS FUND
Autres liens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGY ACCESS FUND
Date de publication
19 Mar 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57983891
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140458
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY ACCESS FUND
Date de publication
15 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
159023580
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140458
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
19/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGY ACCESS FUND
Related public register
15/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY ACCESS FUND
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Fiche récapitulative
ENERGY ACCESS FUND
Fiche technique
ENERGY ACCESS FUND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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