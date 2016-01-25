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GREATER COLOMBO WASTEWATER PROJECT

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Sri Lanka : 50 000 000 €
Eau, assainissement : 50 000 000 €
Date(s) de signature
20/01/2017 : 50 000 000 €
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14/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREATER COLOMBO WASTEWATER PROJECT
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27/08/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - GREATER COLOMBO WASTEWATER PROJECT - Initial Environmental Examination (IEE)
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Fiche récapitulative

Date de publication
25 janvier 2016
Statut
Référence
Signé | 20/01/2017
20140457
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GREATER COLOMBO WASTEWATER PROJECT
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 58 million
EUR 156 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

As part of the Greater Colombo Water and Wastewater Management Improvement Investment Program initiated by the Asian Development Bank (ADB), this project will support the improvement of wastewater collection and treatment facilities of Colombo's south catchment area. The project will improve resilience to intense storms and also result in reduced emissions.

Expanding coverage and efficacy of sanitation services will reduce pollution in the city, its watercourses and the sea, therefore having a positive impact on health and livelihoods. The project thus contributes to UN sustainable development goal (SDG) 6 (clean water and sanitation) and is eligible under the External Mandate for EIB activity in Asia and Latin America, in particular regarding social infrastructure and environment (sanitation).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will generally benefit the environment and public health by improving and extending sewage collection and treatment before discharging into the sea. The ADB is in the process of carrying out initial environmental examinations (IEEs) for all components, which will also include contractor environmental management plans. At this stage no environmental impact assessment (EIA) is expected to be required for components included in this project. Two project components are expected to require resettlement and another the re-possession of land owned by Colombo Municipal Council currently used by a school as sports grounds. Resettlement plans are being prepared in line with national legislation and ADB's Safeguard Policy Statement, which are acceptable to the EIB.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GREATER COLOMBO WASTEWATER PROJECT
Date de publication
14 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67024364
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140457
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Sri Lanka
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - GREATER COLOMBO WASTEWATER PROJECT - Initial Environmental Examination (IEE)
Date de publication
27 Aug 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133102899
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140457
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Sri Lanka
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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