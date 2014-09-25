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SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 80 000 000 €
Éducation : 80 000 000 €
Date(s) de signature
10/12/2014 : 80 000 000 €
Autres liens
Related public register
30/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM

Fiche récapitulative

Date de publication
25 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 10/12/2014
20140454
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM
LANDESHAUPTSTADT POTSDAM
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 160 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

New construction of primary and secondary schools, including sports facilities, in the city of Potsdam.

The project concerns the construction of three new primary schools and three new secondary schools, the extension and transformation of an existing secondary school and the rehabilitation, extension and new construction of several school sports facilities in the city of Potsdam, the capital of the German Region (Land) of Brandenburg.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Schools are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessement (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The public building will be required to at least meet the relevant national targets on energy efficiency. The energy efficiency of the facilities and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC, amending Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
30/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM
Date de publication
30 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57254623
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140454
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165097306
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140454
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
30/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM
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23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM
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Fiche récapitulative
SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM
Fiche technique
SCHULBAUPROGRAMM POTSDAM

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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