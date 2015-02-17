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PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 60 000 000 €
Transports : 60 000 000 €
Date(s) de signature
29/06/2015 : 60 000 000 €
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20/07/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1

Fiche récapitulative

Date de publication
17 février 2015
Statut
Référence
Signé | 29/06/2015
20140434
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 232 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Modernisation of the Warsaw railway node, phase 1: railway lines Warszawa Wlochy - Grodzisk Mazowiecki and Warszawa Golabki/ Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdanska.

The project will help remove bottlenecks and increase capacity, primarily through the removal of speed restrictions and signalling improvements. In addition to the benefits of improving these sections themselves, the project will also allow for traffic to be temporarily diverted from the main Warsaw axis Warszawa Zachodnia – Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia in order to proceed with the works on this line.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is subdivided into several components and EIA requirements may vary depending on the component. The main components fall under Annex II of the EIA Directive and were screened in. The EIAs, the development consents and the screening out decisions are to be reviewed during appraisal. The project’s potential impacts on protected areas and species, in accordance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC), are to be appraised further.

The promoter is a public contracting authority subject to the provisions of the relevant Directives. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1 - Modernisation of the Warsaw Railway Node
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58088131
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140434
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1 - Development of the Warszawa Gdanska Station
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58134775
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140434
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151010910
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140434
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK WARSAW RAILWAY NODE PHASE 1
Date de publication
20 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54245271
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140434
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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