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PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
23/11/2015 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
28/08/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ
Related public register
14/07/2015 - Résumé non technique - PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ

Fiche récapitulative

Date de publication
5 mai 2015
Statut
Référence
Signé | 23/11/2015
20140433
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PLK RAIL MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 650 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Modernisation of the railway line between Warsaw and Poznan, forming 235 km of the core TEN-T network in Poland

The project will complement the modernisation of the line that has been ongoing over the past decade. With the exception of European Rail Traffic Management System (ERTMS) implementation, which will be the subject of a separate project, the project will bring the section into conformity with the requirements applicable to the TEN-T core network. In particular, the works will include removing some speed limitations, improving drainage, increasing the capacity of the electrical energy supply system, modernisation of signalling systems and improvements to accessibility of the stations.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and was screened in. The EIA and the development consents are to be reviewed during appraisal. The project’s potential impact on protected areas and species, in accordance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC), are to be appraised further.

The promoter is a contracting entity subject to public procurement rules. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
28/08/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ
14/07/2015 - Résumé non technique - PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ
Date de publication
28 Aug 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
61013447
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140433
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ
Date de publication
14 Jul 2015
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58942446
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140433
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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28/08/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ
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Fiche récapitulative
PLK RAIL MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ
Fiche technique
PLK RAILWAY MODERNISATION E20 SOCHACZEW SWARZEDZ

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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