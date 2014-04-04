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BREITBAND NIEDERSACHSEN

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 150 000 000 €
Télécom : 150 000 000 €
Date(s) de signature
30/09/2015 : 150 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
25 novembre 2014
Statut
Référence
Signé | 30/09/2015
20140404
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BREITBAND NIEDERSACHSEN
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The investment programme relates to the roll-out of several passive fibre access infrastructures in Lower Saxony (Niedersachsen).

The project will provide high-speed fixed broadband telecom services to residential and business users in uncovered rural areas. The passive infrastructures will be promoted and owned by districts (Landkreise) and operated by private companies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre roll-out) do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impact on protected flora and fauna (in accordance with the Habitats Directive 92/43/EC and Birds Directive 2009/147/EC).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable national and EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or, depending on the promoter, 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BREITBAND NIEDERSACHSEN
Date de publication
17 Mar 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57918401
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140404
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BREITBAND NIEDERSACHSEN
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
183770029
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140404
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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17/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BREITBAND NIEDERSACHSEN
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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