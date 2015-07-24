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IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 200 000 000 €
Eau, assainissement : 200 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2015 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
24 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 17/12/2015
20140394
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME
IRELAND - THE OFFICE OF PUBLIC WORKS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 430 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing the on-going flood protection and prevention programme in Ireland for the period 2015-2020.

The project concerns a number of schemes located throughout Ireland expected to be ready for implementation in 2015-2020.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the projects are likely to require a comprehensive environmental impact assessment (EIA) according to the EIA Directive. The promoter will be required to send the non-technical summaries of these EIAs to be published on the Bank’s website. Furthermore, the promoter will be required to comply with the Water Framework Directive, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - River Ilen (Skibberdeen) Drainage Scheme
Date de publication
17 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60879338
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - EIS - River Slaney (Enniscorthy) Drainage Scheme
Date de publication
17 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60886723
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - EIS - River Fergus (Ennis) Drainage Scheme
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60887343
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Résumé non technique - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - River Bandon (Bandon) Drainage Scheme
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60888980
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Résumé non technique - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - River Fearge (Clonakilty) Drainage Scheme
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60994444
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Résumé non technique - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - River Mall (Templemore) Drainage Scheme
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60995231
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME
Date de publication
23 Nov 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63152104
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Résumé non technique - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Dunkellin River and Aggard Stream Flood Relief Scheme
Date de publication
25 Aug 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68510458
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Résumé non technique - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - River Bridge (Blackpool) Drainage Scheme
Date de publication
25 Aug 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68510551
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Link to website for environmental documentation concerning Claregalway Scheme
Date de publication
25 Aug 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68512211
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Arklow Flood Relief Scheme
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185744120
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Douglas Flood Relief Scheme
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185710297
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Glashaboy River
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185692606
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Lower Lee Drainage Scheme
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185737054
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Morell River Flood Management Scheme
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185710182
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - River Poddle Flood Alleviation Scheme
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185699302
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Raphoe Flood Relief Scheme
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185734391
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - River Deel Drainange Scheme
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185713642
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - River Ilen Drainage Scheme
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185726239
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - King’s Island Flood Relief Scheme
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185726237
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Munster River Blackwater (Fermoy) Drainage Scheme
Date de publication
21 Jan 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
240201997
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - John's River (Waterford City) Drainage Scheme
Date de publication
21 Jan 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
240198825
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME - Non Technical Summary - Bray Flood Defence Scheme
Date de publication
21 Jan 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
240210987
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140394
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Fiche récapitulative
IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME
Fiche technique
IRISH FLOOD PREVENTION PROGRAMME

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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