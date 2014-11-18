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PNG RURAL BRIDGES

Signature(s)

Montant
53 367 449,51 €
Pays
Secteur(s)
Papouasie-Nouvelle-Guinée : 53 367 449,51 €
Transports : 53 367 449,51 €
Date(s) de signature
21/12/2015 : 53 367 449,51 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 novembre 2014
Statut
Référence
Signé | 21/12/2015
20140388
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PNG RURAL BRIDGES
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 42 million
EUR 115 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will improve Papua New Guinea's (PNG) two-lane national road network by replacing 27 narrow temporary modular steel bridges (Bailey bridges) with permanent two-lane bridge structures. The reusable Bailey bridges will be reassembled on rural roads to improve access. The project is the first phase of a proposed bridge replacement programme and covers five of the 16 priority national roads.

The Project is expected to help improve access to basic government services, commerce and employment and to provide significant employment during construction for both urban and rural communities and thereby promoting social development, contributing to sustainable economic growth, and increasing employment by giving access to productive resources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An initial environmental examination (IEE) was prepared in compliance with the Asian Development Bank Safeguard Policy Statement on all sites. The IEE concludes that the project has few adverse impacts and all can be satisfactorily managed and that an environmental impact assessment (EIA) is not required. Social aspects were reviewed in terms of involuntary resettlement and impact on indigenous peoples. The project is not expected to involve physical displacement of people, although it will require some acquisition of land for replacement of some bridges.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PNG RURAL BRIDGES
Date de publication
5 Feb 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55888674
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140388
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - PNG RURAL BRIDGES - Sepik Highway Resettlement Plan update
Date de publication
18 May 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75794599
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20140388
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - PNG RURAL BRIDGES - Ramu Highway - Resettlement Plan update
Date de publication
18 May 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75800085
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20140388
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PNG RURAL BRIDGES - Sepik Highway - Initial Environmental Examination
Date de publication
20 May 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74968512
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140388
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - PNG RURAL BRIDGES - Ramu Highway - Initial Environmental Examination
Date de publication
20 May 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74968514
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140388
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PNG RURAL BRIDGES
Date de publication
30 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
225284729
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140388
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Disponible au public
Télécharger maintenant
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