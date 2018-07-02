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BEH IGB INTERCONNECTOR

Signature(s)

Montant
109 900 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 18 979 730 €
Bulgarie : 90 920 270 €
Énergie : 109 900 000 €
Date(s) de signature
10/10/2019 : 18 979 730 €
10/10/2019 : 90 920 270 €
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21/12/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BEH IGB INTERCONNECTOR
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Communiqués associés
La BEI soutient la diversification de l’approvisionnement énergétique en Europe du Sud-Est

Fiche récapitulative

Date de publication
2 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 10/10/2019
20140376
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BEH IGB INTERCONNECTOR
ICGB AD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million
EUR 240 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of the financing of the Greece-Bulgaria gas interconnector (IGB Interconnector) to provide another direct link between the national natural gas systems of Greece and Bulgaria.

The project will contribute to the enhancement of the security and the diversification of gas supplies for both Bulgaria and Greece and Southeastern Europe (SEE region) and represent a key part of the strategy for greater integration of gas markets within the European Union.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

It is a requirement that all sub-projects must be implemented in compliance with EU environmental legislation and the promoter has identified those sub-projects for which it considers an environmental impact assessment (EIA) is required. Should any sub-project have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law. These matters will be clarified during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/25/EU and related Directive 92/13/EU) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BEH IGB INTERCONNECTOR
Date de publication
21 Dec 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86757810
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140376
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BEH IGB INTERCONNECTOR - Environmental Impact Assessment (EIA) Study
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86922632
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140376
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - BEH IGB INTERCONNECTOR
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86213705
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140376
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BEH IGB INTERCONNECTOR - Environmental Impact Assessment (EIA) Report
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86211099
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140376
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BEH IGB INTERCONNECTOR
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185900645
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140376
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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