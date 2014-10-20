NORTHERN LINE EXTENSION

Signature(s)
Fiche récapitulative
Extension of the Charing Cross branch of London Underground's Northern Line from Kennington Station to Battersea Power Station.
The primary aim of the project is to facilitate the sustainable growth and development of the Vauxhall Nine Elms Battersea (VNEB) Opportunity Area, one of the largest urban development areas within London's Central Activities Zone. The project will provide the transport capacity and accessibility that can support high-density development and the delivery of 16,000 new homes and 20,000 to 25,000 new jobs. This level of development would not be achievable without the project.
The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and a full EIA has been completed, including extensive public consultation. This, and whether the schemes were included in a plan or programme that was subject to strategic environmental assessment in accordance with Directive 2001/EC/EC, will be reviewed during appraisal. Compliance with the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC will also be addressed during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC or 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. A tender notice for a design and construct contract for the main works was published on 15 March 2013.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.