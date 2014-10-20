Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

NORTHERN LINE EXTENSION

Signature(s)

Montant
622 950 567,26 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 622 950 567,26 €
Transports : 622 950 567,26 €
Date(s) de signature
19/12/2014 : 301 772 915,88 €
27/01/2015 : 321 177 651,38 €
Autres liens
Related public register
16/05/2016 - Résumé non technique - NORTHERN LINE EXTENSION - Environmental Statement - NORTHERN LINE EXTENSION
Related public register
07/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHERN LINE EXTENSION
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN LINE EXTENSION
Communiqués associés
Royaume Uni: La BEI prête 480 millions de GBP à l'appui du prolongement de la Northern Line

Fiche récapitulative

Date de publication
20 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 19/12/2014
20140358
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NORTHERN LINE EXTENSION
GREATER LONDON AUTHORITY / TRANSPORT FOR LONDON
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 480 million
GBP 1000 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Extension of the Charing Cross branch of London Underground's Northern Line from Kennington Station to Battersea Power Station.

The primary aim of the project is to facilitate the sustainable growth and development of the Vauxhall Nine Elms Battersea (VNEB) Opportunity Area, one of the largest urban development areas within London's Central Activities Zone. The project will provide the transport capacity and accessibility that can support high-density development and the delivery of 16,000 new homes and 20,000 to 25,000 new jobs. This level of development would not be achievable without the project.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and a full EIA has been completed, including extensive public consultation. This, and whether the schemes were included in a plan or programme that was subject to strategic environmental assessment in accordance with Directive 2001/EC/EC, will be reviewed during appraisal. Compliance with the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC will also be addressed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC or 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. A tender notice for a design and construct contract for the main works was published on 15 March 2013.

Documents liés
16/05/2016 - Résumé non technique - NORTHERN LINE EXTENSION - Environmental Statement - NORTHERN LINE EXTENSION
07/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHERN LINE EXTENSION
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN LINE EXTENSION
Autres liens
Communiqués associés
Royaume Uni: La BEI prête 480 millions de GBP à l'appui du prolongement de la Northern Line

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - NORTHERN LINE EXTENSION - Environmental Statement - NORTHERN LINE EXTENSION
Date de publication
16 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55583980
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140358
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHERN LINE EXTENSION
Date de publication
7 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56840002
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140358
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN LINE EXTENSION
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157373494
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140358
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
16/05/2016 - Résumé non technique - NORTHERN LINE EXTENSION - Environmental Statement - NORTHERN LINE EXTENSION
Related public register
07/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHERN LINE EXTENSION
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN LINE EXTENSION
Autres liens
Fiche récapitulative
NORTHERN LINE EXTENSION
Fiche technique
NORTHERN LINE EXTENSION
Communiqués associés
Royaume Uni: La BEI prête 480 millions de GBP à l'appui du prolongement de la Northern Line

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Royaume Uni: La BEI prête 480 millions de GBP à l'appui du prolongement de la Northern Line
Autres liens
Related public register
16/05/2016 - Résumé non technique - NORTHERN LINE EXTENSION - Environmental Statement - NORTHERN LINE EXTENSION
Related public register
07/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHERN LINE EXTENSION
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - NORTHERN LINE EXTENSION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes