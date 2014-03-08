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HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 150 000 000 €
Aménagement urbain : 150 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2014 : 150 000 000 €
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10/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT
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16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT
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Fiche récapitulative

Date de publication
29 août 2014
Statut
Référence
Signé | 18/12/2014
20140308
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT PROGRAMME
HOUSING FINANCE AGENCY PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This project provides for part financing in favour of Irish rental social housing for the period of 2014-17. The financing will be intermediated through the state owned Irish Housing Finance agency (HFA).

The operation will potentially concern the retrofitting and rehabilitation of existing rental social housing as well as the construction of new, additional, housing units.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal with special emphasis on EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Borrower to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. This will be further examined during the Bank’s project appraisal. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details are to be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT
Date de publication
10 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56459996
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140308
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129991220
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140308
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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HFA - IRISH SOCIAL HOUSING DEVELOPMENT PROGRAMME
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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