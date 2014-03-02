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KODAP STRATEGIC OIL RESERVES STORAGE - CYPRUS

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chypre : 35 000 000 €
Énergie : 35 000 000 €
Date(s) de signature
28/12/2017 : 35 000 000 €
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21/03/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KODAP STRATEGIC OIL RESERVES STORAGE - CYPRUS
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 janvier 2015
Statut
Référence
Signé | 28/12/2017
20140302
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KODAP STRATEGIC OIL RESERVES STORAGE - CYPRUS
CYPRUS ORGANISATION FOR STORAGE AND MANAGEMENT OF OIL STOCKS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 53 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a 210 000 t petroleum tank farm for Cyprus’s strategic oil reserves.

The project aims to improve Cyprus’s energy security by increasing the percentage of reserve oil stocks held in the country. The new facilities will replace the current storage facility in Larnaca, which is no longer fit for purpose.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and the Vasilikos industrial area requires the completion of a strategic environmental assessment (SEA).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KODAP STRATEGIC OIL RESERVES STORAGE - CYPRUS
Date de publication
21 Mar 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54209782
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140302
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - KODAP STRATEGIC OIL RESERVES STORAGE - CYPRUS - Environmental Impact Study
Date de publication
17 Dec 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80354253
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140302
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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