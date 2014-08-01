Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 200 000 000 €
Eau, assainissement : 30 000 000 €
Énergie : 170 000 000 €
Date(s) de signature
28/10/2016 : 15 000 000 €
24/11/2014 : 15 000 000 €
28/10/2016 : 85 000 000 €
24/11/2014 : 85 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Related public register
28/11/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - CINGILLI GES NİHAİ ÇED RAPORU
Related public register
28/11/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - BAĞLAMA RES NİHAİ ÇED RAPORU
Related public register
29/11/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - DERYA 2 HEPP - PROJESİ ÇED RAPORU
Related public register
29/11/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - GÖK REGÜLATÖRÜ VE HES NİHAİ ÇED RAPORU
Related public register
30/11/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - Ova Regülatörü ve HES Revize Yapılabilirlik Raporu
Related public register
01/12/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - OVA REGÜLATÖRÜ VE HES (13,50 MWm/13,23MWe)
Related public register
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
1 août 2014
Statut
Référence
Signé | 24/11/2014
20140300
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The loan will finance small to medium sized investments in Turkey in the fields of renewable energy, energy efficiency and investments that lead to gains in resource efficiency as well as those with significant positive environmental impact.

The project will help Turkey achieve its sustainability goals in the field of energy. Moreover, improving energy efficiency and supporting renewable energy investments will contribute to reducing atmospheric pollution, including greenhouse gas emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The individual schemes to be financed will typically be small and are expected to have limited negative environmental impacts. However, some projects may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive requiring a screening decision by the competent authority for the need to carry out an EIA. The Bank will require that under the proposed facility the financial intermediary finances projects that are in compliance with national law and with the principles of EU environmental laws with particular reference to impacts on biodiversity and cumulative impacts.

The Bank will require the financial intermediary to ensure that promoters of the sub-projects make sure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Documents liés
10/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
28/11/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - CINGILLI GES NİHAİ ÇED RAPORU
28/11/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - BAĞLAMA RES NİHAİ ÇED RAPORU
29/11/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - DERYA 2 HEPP - PROJESİ ÇED RAPORU
29/11/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - GÖK REGÜLATÖRÜ VE HES NİHAİ ÇED RAPORU
30/11/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - Ova Regülatörü ve HES Revize Yapılabilirlik Raporu
01/12/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - OVA REGÜLATÖRÜ VE HES (13,50 MWm/13,23MWe)
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Date de publication
10 Dec 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56466481
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140300
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - CINGILLI GES NİHAİ ÇED RAPORU
Date de publication
28 Nov 2023
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184100921
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140300
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - BAĞLAMA RES NİHAİ ÇED RAPORU
Date de publication
28 Nov 2023
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184101319
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140300
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - DERYA 2 HEPP - PROJESİ ÇED RAPORU
Date de publication
29 Nov 2023
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86458905
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140300
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - GÖK REGÜLATÖRÜ VE HES NİHAİ ÇED RAPORU
Date de publication
29 Nov 2023
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86464741
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140300
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - Ova Regülatörü ve HES Revize Yapılabilirlik Raporu
Date de publication
30 Nov 2023
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86136260
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140300
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - OVA REGÜLATÖRÜ VE HES (13,50 MWm/13,23MWe)
Date de publication
1 Dec 2023
Langue
turc
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86132266
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140300
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
183893733
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140300
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Related public register
28/11/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - CINGILLI GES NİHAİ ÇED RAPORU
Related public register
28/11/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - BAĞLAMA RES NİHAİ ÇED RAPORU
Related public register
29/11/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - DERYA 2 HEPP - PROJESİ ÇED RAPORU
Related public register
29/11/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - GÖK REGÜLATÖRÜ VE HES NİHAİ ÇED RAPORU
Related public register
30/11/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - Ova Regülatörü ve HES Revize Yapılabilirlik Raporu
Related public register
01/12/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN - OVA REGÜLATÖRÜ VE HES (13,50 MWm/13,23MWe)
Related public register
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Autres liens
Fiche récapitulative
TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN
Fiche technique
TSKB ENERGY AND ENVIRONMENT LOAN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes