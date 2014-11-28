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STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF

Signature(s)

Montant
21 266 666,65 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 21 266 666,65 €
Transports : 21 266 666,65 €
Date(s) de signature
9/09/2016 : 4 800 000 €
9/09/2016 : 16 466 666,65 €
Autres liens
Related public register
31/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF

Fiche récapitulative

Date de publication
28 novembre 2014
Statut
Référence
Signé | 09/09/2016
20140292
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF
STERN & HAFFERL VERKEHRSGESELLSCHAFT MBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 21 million
EUR 67 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a rail link between the tram line of the city of Gmunden and the Traunsee regional railway and acquisition of rolling stock.

The project will contribute to Gmunden's objective of enhancing the attractiveness of public transport and increasing its market share, and may reduce transport by private car and associated air and noise emissions. It will contribute to upgrading the town centre of Gmunden and provide additional development opportunities for the municipalities of Gschwandt, Kirchham and Vorchdorf. The city of Gmunden as well as the neighbouring municipalities will benefit from SRT Gmunden as public transport accessibility will be much improved, thereby fostering employment, housing, and desirability as a tourist destination.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Construction of tramways falls within the scope of Annex II of EU Directive 92/2011/EC. Accordingly, the competent authority has to decide whether an environmental impact assessment (EIA) is needed. Compliance with the EIA Directive, and also possible impact on protected areas such as Natura 2000 areas and cumulative impacts of underlying strategies (in accordance with Directive 2001/42/EC on strategic environmental assessment (SEA)) will be assessed during the appraisal. Overall, the project can be expected to improve the urban environment thanks to lower noise and pollutant emissions by tram vehicles compared to the current diesel buses, and by contributing to the promotion of public transport, reducing individual car use.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
31/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF
Date de publication
31 Mar 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58209762
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140292
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF
Date de publication
9 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134066858
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140292
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
31/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF
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09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF
Autres liens
Fiche récapitulative
STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF
Fiche technique
STADT-REGIO-TRAM GMUNDEN-VORCHDORF

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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