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EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR)

Signature(s)

Montant
1 700 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 1 700 000 000 €
Transports : 51 000 000 €
Industrie : 56 100 000 €
Énergie : 85 000 000 €
Santé : 85 000 000 €
Déchets solides : 102 000 000 €
Eau, assainissement : 153 000 000 €
Éducation : 170 000 000 €
Services : 255 000 000 €
Aménagement urbain : 317 900 000 €
Lignes de crédit : 425 000 000 €
Date(s) de signature
29/04/2019 : 4 500 000 €
23/01/2020 : 4 500 000 €
23/01/2020 : 4 950 000 €
29/04/2019 : 4 950 000 €
16/07/2020 : 6 000 000 €
22/01/2021 : 6 000 000 €
16/07/2020 : 6 600 000 €
22/01/2021 : 6 600 000 €
29/04/2019 : 7 500 000 €
23/01/2020 : 7 500 000 €
23/01/2020 : 7 500 000 €
29/04/2019 : 7 500 000 €
23/01/2020 : 9 000 000 €
29/04/2019 : 9 000 000 €
22/01/2021 : 10 000 000 €
16/07/2020 : 10 000 000 €
16/07/2020 : 10 000 000 €
22/01/2021 : 10 000 000 €
16/07/2020 : 12 000 000 €
22/01/2021 : 12 000 000 €
23/01/2020 : 13 500 000 €
29/04/2019 : 13 500 000 €
29/04/2019 : 15 000 000 €
23/01/2020 : 15 000 000 €
22/01/2021 : 18 000 000 €
16/07/2020 : 18 000 000 €
16/07/2020 : 20 000 000 €
22/01/2021 : 20 000 000 €
23/01/2020 : 22 500 000 €
29/04/2019 : 22 500 000 €
29/04/2019 : 28 050 000 €
23/01/2020 : 28 050 000 €
22/01/2021 : 30 000 000 €
16/07/2020 : 30 000 000 €
27/08/2015 : 30 000 000 €
27/08/2015 : 33 000 000 €
16/07/2020 : 37 400 000 €
22/01/2021 : 37 400 000 €
29/04/2019 : 37 500 000 €
23/01/2020 : 37 500 000 €
27/08/2015 : 50 000 000 €
27/08/2015 : 50 000 000 €
16/07/2020 : 50 000 000 €
22/01/2021 : 50 000 000 €
27/08/2015 : 60 000 000 €
27/08/2015 : 90 000 000 €
27/08/2015 : 100 000 000 €
27/08/2015 : 150 000 000 €
27/08/2015 : 187 000 000 €
27/08/2015 : 250 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 27/08/2015
20140286
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020
HELLENIC REPUBLIC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1700 million
EUR 18647 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing with EU Structural Funds of priority investments in the Hellenic Republic under the 2014-2020 programming period.

The project targets the following objectives: to promote economic and social cohesion and support SMEs, the knowledge economy, renewal and regeneration in rural and urban areas, environmental protection, sustainable transport and renewable energy and energy efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Greece, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives, where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR)
Date de publication
5 Feb 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57327441
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140286
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Éducation
Transports
Santé
Énergie
Services
Lignes de crédit
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of the Regional Operational Programme for the Western Macedonia Prefecture
Date de publication
9 Mar 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64946817
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140286
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Éducation
Transports
Santé
Énergie
Services
Lignes de crédit
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
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Résumé non technique - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of the Regional Operational Programme for Western Greece
Date de publication
9 Mar 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64944243
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140286
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Éducation
Transports
Santé
Énergie
Services
Lignes de crédit
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
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Pays
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Résumé non technique - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of Regional Operational Programme for Ionian Islands
Date de publication
9 Mar 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64949525
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140286
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Éducation
Transports
Santé
Énergie
Services
Lignes de crédit
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA for Transport, Infrastructure, Environment and Sustainable Development
Date de publication
9 Mar 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64950333
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140286
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Éducation
Transports
Santé
Énergie
Services
Lignes de crédit
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA for the Regional Operational Programme for Northern Aegean
Date de publication
9 Mar 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64944962
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140286
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Éducation
Transports
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Énergie
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Lignes de crédit
Eau, assainissement
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Régions
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Résumé non technique - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - Strategic Environmental Study of the Regional Operational Programme for the Southern Aegean Prefecture
Date de publication
9 Mar 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64947218
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140286
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Éducation
Transports
Santé
Énergie
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Lignes de crédit
Eau, assainissement
Déchets solides
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Résumé non technique - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - Strategic Environmental Study - Competition, Entrepreneurship and Innovation
Date de publication
9 Mar 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64944027
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140286
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Éducation
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Santé
Énergie
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Lignes de crédit
Eau, assainissement
Déchets solides
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Résumé non technique - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of the Regional Operational Programme for the Prefecture of Attica
Date de publication
9 Mar 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64948824
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140286
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Éducation
Transports
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Énergie
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Lignes de crédit
Eau, assainissement
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA for Regional Operational Programme for Central Macedonia
Date de publication
9 Mar 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64948934
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140286
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Éducation
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Santé
Énergie
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Lignes de crédit
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Résumé non technique - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - Regional Operational Programme for Peloponnese Prefecture
Date de publication
9 Mar 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64944963
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140286
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Éducation
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Résumé non technique - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of the Regional Operational Programme for Eastern Macedonia - Thrace
Date de publication
9 Mar 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64945151
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140286
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Éducation
Transports
Santé
Énergie
Services
Lignes de crédit
Eau, assainissement
Déchets solides
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Résumé non technique - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - Attica Regional Operational Programme
Date de publication
9 Mar 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64949231
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140286
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Éducation
Transports
Santé
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Lignes de crédit
Eau, assainissement
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Résumé non technique - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of the Regional Operational Programme for Epirus
Date de publication
9 Mar 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64945150
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140286
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Éducation
Transports
Santé
Énergie
Services
Lignes de crédit
Eau, assainissement
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR) - SEA of Regional Operational Programme of Crete
Date de publication
9 Mar 2016
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64948735
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140286
Secteur(s)
Industrie
Aménagement urbain
Éducation
Transports
Santé
Énergie
Services
Lignes de crédit
Eau, assainissement
Déchets solides
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EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020
Fiche technique
EU FUNDS CO-FINANCING 2014-2020 (GR)

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