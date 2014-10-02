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BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 75 000 000 €
Industrie : 75 000 000 €
Date(s) de signature
9/03/2015 : 75 000 000 €
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17/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016
Communiqués associés
Belgique : la BEI soutient le leadership technologique de Bekaert

Fiche récapitulative

Date de publication
2 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 09/03/2015
20140270
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016
BEKAERT NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 166 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's R&D activities in the period 2014-2016 in the field of steel wire transformation and coatings.

The project comprises the promoter’s European expenditures in research, development and innovation (RDI) in the field of (i) advanced metal transformation, (ii) advanced materials and (iii) coatings. The main project deliverables include new material, improved manufacturing processes and equipment to differentiate and provide more value to customers and to cope with competition from rival materials and substitutive products. The project will be carried out in the promoter’s R&D centre in Belgium and in cooperation with research institutes and suppliers in the EU. The project’s economic life is estimated at 8 years.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project and therefore the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) as per Directive 2011/92/EU is unlikely. The Bank’s services will however verify the environmental details as part of their due diligence.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

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17/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016
Date de publication
17 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55889902
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140270
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75503135
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140270
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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BEKAERT R&D PROGRAMME 2014-2016
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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