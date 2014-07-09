Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

VERITAS ACQUA E RIFIUTI

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 50 000 000 €
Déchets solides : 20 000 000 €
Eau, assainissement : 30 000 000 €
Date(s) de signature
9/07/2014 : 8 000 000 €
9/07/2014 : 12 000 000 €
9/07/2014 : 12 000 000 €
9/07/2014 : 18 000 000 €
Autres liens
Related public register
04/09/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Related public register
04/09/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Projet apparenté
MEDIUM SIZED UTILITIES PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
3 septembre 2021
Statut
Référence
Signé | 09/07/2014
20140234
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VERITAS ACQUA E RIFIUTI
VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI - VERITAS SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Investments in water distribution services and in wastewater and solid waste collection and treatment services.

The purpose of the water and wastewater components is to strengthen the continuity of safe water supply, rationalise and secure the collection and treatment of wastewater in line with regulations, and to carry out extraordinary maintenance and efficiency upgrades on the networks and treatment plants. The solid waste investments are expected to contribute to increasing materials recovery from residual waste and diversion of waste from landfills.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments are expected to have positive net environmental and social impacts, considering their focus on compliance and resource efficiency. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EC, the Habitats Directive (92/43/EC) and the Birds Directive (2019/147/EC) will be verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, [2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC] as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
04/09/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VERITAS ACQUA E RIFIUTI
04/09/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Projets associés
Projet apparenté
MEDIUM SIZED UTILITIES PROGRAMME LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Date de publication
4 Sep 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52210308
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140234
Secteur(s)
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Date de publication
4 Sep 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
142259982
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140234
Secteur(s)
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
04/09/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Related public register
04/09/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Autres liens
Fiche récapitulative
VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Fiche technique
VERITAS ACQUA E RIFIUTI
Projet apparenté
MEDIUM SIZED UTILITIES PROGRAMME LOAN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes