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HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN

Signature(s)

Montant
249 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 249 000 000 €
Eau, assainissement : 249 000 000 €
Date(s) de signature
14/04/2015 : 249 000 000 €
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23/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN

Fiche récapitulative

Date de publication
18 juin 2014
Statut
Référence
Signé | 14/04/2015
20140227
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN
LAND NIEDERSACHSEN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 249 million
EUR 498 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Financing of investments in flood and coastal protection measures in the Bundesland Niedersachsen.

Active flood and coastal protection works from 2014 to 2018.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the schemes are expected to fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EEC and 2003/35/EC and will be screened by the Competent Authorities. In addition the project has the potential to impact Natura 2000 sites and so compliance with the Habitats (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) would be assessed and where applicable, full EIA’s and signed declarations would be required in keeping with the legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Dir 2004/18/EC Dir. 2007/66/EC [amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC]), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
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17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN
Date de publication
23 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55553541
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140227
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN
Date de publication
17 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130941119
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140227
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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23/10/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN
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17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN
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Fiche récapitulative
HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN
Fiche technique
HOCHWASSER- UND KUESTENSCHUTZ NIEDERSACHSEN

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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