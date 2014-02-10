Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

HOPITAL LIBOURNE

Signature(s)

Montant
72 673 415 €
Pays
Secteur(s)
France : 72 673 415 €
Santé : 72 673 415 €
Date(s) de signature
16/12/2014 : 72 673 415 €
Autres liens
Related public register
18/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOPITAL LIBOURNE
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HOPITAL LIBOURNE

Fiche récapitulative

Date de publication
8 septembre 2014
Statut
Référence
Signé | 16/12/2014
20140210
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NOUVEL HOPITAL LIBOURNE
CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 73 million
EUR 201 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

Financement de la rénovation et de l'extension du Centre Hospitalier de Libourne en Région Aquitaine.

Le projet concerne la restructuration (extension et rénovation) d'un Centre Hospitalier situé à Libourne en région Aquitaine (France). Il s'inscrit directement dans une démarche d'amélioration du système de santé Français, et répond aux objectifs fixés par la Banque au titre de l'Article 309 (c) common interest, « sustainable communities » (santé) du traité de l'UE.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet vise la reconstruction partielle d'un centre hospitalier incluant la construction d'une extension et la rénovation de bâtiments hospitaliers existants. La Directive 2011/92/EU ne mentionne pas spécifiquement le besoin d'une Évaluation des Incidences sur l'Environnement (EIE) pour les bâtiments hospitaliers mais il se pourrait que ce projet puisse être repris comme un projet de rénovation urbaine (annexe II de la Directive Européenne). Les bâtiments impactés par le projet devront respecter à minima les standards nationaux en matière d'efficacité énergétique. La performance énergétique ciblée ainsi que l'ensemble des éléments relatifs seront vérifiés durant l'instruction en même temps que l'ensemble des aspects environnementaux du projet.

Les procédures d'appel d'offre utilisées pour les bâtiments publics doivent être en conformité avec les directives communautaires en matière de passation de marché (Directives 2004/18/CE et 2007/66/CE [amendant les directives 1989/665/CEE t 1992/13/CEE) avec publication des appels d'offres au Journal Officiel de l'Union Européenne. Les procédures mises en œuvre seront contrôlées lors de l'instruction.

Documents liés
18/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOPITAL LIBOURNE
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HOPITAL LIBOURNE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOPITAL LIBOURNE
Date de publication
18 Dec 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56607144
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140210
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HOPITAL LIBOURNE
Date de publication
23 Dec 2022
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165326772
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140210
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
18/12/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HOPITAL LIBOURNE
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HOPITAL LIBOURNE
Autres liens
Fiche récapitulative
NOUVEL HOPITAL LIBOURNE
Fiche technique
HOPITAL LIBOURNE

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes