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AGRIF

Signature(s)

Montant
13 153 279,55 €
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture : 13 153 279,55 €
Date(s) de signature
18/06/2015 : 13 153 279,55 €
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22/03/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRIF - Rapport d'Etude d'Impact - Projet de construction de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès
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22/03/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRIF - Rapport Environnemental - Construction du Campus de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès

Fiche récapitulative

Date de publication
5 décembre 2014
Statut
Référence
Signé | 18/06/2015
20140115
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AGRIF
INCOFIN INVESTMENT MANAGEMENT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 13 million
EUR 175 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Structured investment vehicle offering debt and equity investments primarily to financial intermediaries servicing the rural population, smallholder farmers and other actors of the agricultural value chains in emerging economies.

AGRIF is a successor fund to Rural Impulse Fund I (RIF I) and Rural Impulse Fund II (RIFII), two pioneer microfinance funds focusing on the rural poor. The Fund’s investment strategy builds on the experience acquired in rural finance with the predecessor funds, though it will have a more explicit emphasis on the financing of the smallholder agricultural sector and its value chain.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In order to mitigate the agro-specific risks, the Fund will adopt a series of appraisal and monitoring tools as well as eligibility criteria for the agricultural activities to be financed by financial intermediaries and producer organisations, in order to ensure alignment with the Bank's environmental and social policy.

Not applicable

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22/03/2017 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRIF - Rapport d'Etude d'Impact - Projet de construction de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRIF - Rapport d'Etude d'Impact - Projet de construction de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès
Date de publication
22 Mar 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74585835
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140115
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Afrique, Caraïbes et Pacifique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRIF - Rapport Environnemental - Construction du Campus de l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès
Date de publication
22 Mar 2017
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74597011
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140115
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Afrique, Caraïbes et Pacifique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
AGRIF

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