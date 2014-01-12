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EDUCATION ET CULTURE HAUTS-DE-SEINE

Signature(s)

Montant
145 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 145 000 000 €
Services : 33 350 000 €
Éducation : 111 650 000 €
Date(s) de signature
23/12/2014 : 33 350 000 €
23/12/2014 : 111 650 000 €
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Related public register
12/09/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION ET CULTURE HAUTS-DE-SEINE

Fiche récapitulative

Date de publication
11 avril 2014
Statut
Référence
Signé | 23/12/2014
20140112
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COLLEGES HAUTS-DE-SEINE
DEPARTEMENT HAUTS-DE-SEINE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 145 million
EUR 291 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financement du programme pluriannuel de construction et de rénovation de bâtiments publics du Département des Hauts-de-Seine comprenant essentiellement des collèges, mais également le musée Albert Kahn, les archives départementales et deux centres de protection maternelle et infantile.

Ce projet aura un fort impact sur la préparation des collégiens aux futures études supérieures et à l'emploi. Les investissements visent à accroître la capacité d'accueil des bâtiments pour faire face à l'extension des zones urbaines ; adapter les infrastructures aux nouvelles technologies ; améliorer l'accessibilité des collèges aux personnes handicapées ; et améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Le projet permettra d'améliorer la réserve de capital humain du département des Hauts-de-Seine et d'une façon plus générale de la France. Le désamiantage des archives départementales et la rénovation du Musée Albert Khan contribueront au renouvellement urbain du Département.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet porte sur la construction de nouveaux bâtiments ainsi que sur l'agrandissement et la rénovation de bâtiments publics existants, comprenant des établissements d'enseignement secondaire inférieur (collèges), un musée, les archives départementales et deux centres de protection maternelle et infantile. La directive 2011/92/UE ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) pour les établissements scolaires ; toutefois, certains sous-projets pourraient être considérés comme des projets de rénovation urbaine et exiger la réalisation d'une EIE (en vertu de l'annexe II de la directive européenne susmentionnée). Ce point sera examiné lors de l'instruction.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés suivies par le promoteur doivent être conformes aux directives européennes en matière de passation des marchés (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiées par le règlement 1874/2004). Ces procédures seront analysées au cours de l'instruction.

Documents liés
12/09/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION ET CULTURE HAUTS-DE-SEINE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION ET CULTURE HAUTS-DE-SEINE
Date de publication
12 Sep 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54543107
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140112
Secteur(s)
Services
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Lien vers la source
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12/09/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EDUCATION ET CULTURE HAUTS-DE-SEINE
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Fiche récapitulative
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EDUCATION ET CULTURE HAUTS-DE-SEINE

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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