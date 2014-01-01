FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS

Fiche récapitulative
The project consists of the construction of three new office buildings in the Stockholm region supporting the Swedish strategy for the development of near-zero-energy buildings (NZEB). The buildings will include energy efficiency and renewable energy technologies and will be integrated in a sustainable urban area.
The project aims to achieve energy savings by accelerating the implementation of state-of-the-art technologies in three commercial buildings.
The project is not likely to have any significant environmental and social impact, as it will be integrated in an urban area. The promoter follows best environmental and social practice, and the new buildings proposed for financing will be environmentally certified according to national systems. The Bank will review relevant permits and environmental and social management processes during appraisal, including mitigation/compensation measures to be taken and any potential effects on nature conservation sites.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Therefore, it is not covered by the EU directives on procurement. The Bank will however ensure that procurement procedures applied by the promoter are in line with the Bank’s Guide to Procurement, i.e. that contracts for the implementation of the project have followed suitable procurement procedures, ensuring an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.