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FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS

Signature(s)

Montant
99 423 048,39 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 99 423 048,39 €
Services : 99 423 048,39 €
Date(s) de signature
29/09/2015 : 99 423 048,39 €
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31/03/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS
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22/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS
Communiqués associés
Suède : la BEI soutient la construction par Fabege de bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle

Fiche récapitulative

Date de publication
10 décembre 2014
Statut
Référence
Signé | 29/09/2015
20140101
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS
FABEGE AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 99 million
EUR 201 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of three new office buildings in the Stockholm region supporting the Swedish strategy for the development of near-zero-energy buildings (NZEB). The buildings will include energy efficiency and renewable energy technologies and will be integrated in a sustainable urban area.

The project aims to achieve energy savings by accelerating the implementation of state-of-the-art technologies in three commercial buildings.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is not likely to have any significant environmental and social impact, as it will be integrated in an urban area. The promoter follows best environmental and social practice, and the new buildings proposed for financing will be environmentally certified according to national systems. The Bank will review relevant permits and environmental and social management processes during appraisal, including mitigation/compensation measures to be taken and any potential effects on nature conservation sites.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Therefore, it is not covered by the EU directives on procurement. The Bank will however ensure that procurement procedures applied by the promoter are in line with the Bank’s Guide to Procurement, i.e. that contracts for the implementation of the project have followed suitable procurement procedures, ensuring an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS
Date de publication
31 Mar 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58216046
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140101
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FABEGE NEAR-ZERO-ENERGY BUILDINGS
Date de publication
22 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124710745
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140101
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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