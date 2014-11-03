URBAN WATER SUPPLY PROGRAMME

Signature(s)
Fiche récapitulative
Water supply programme for small and medium-sized towns in Ethiopia for the expansion and rehabilitation of water, sanitation and hygiene (WaSH) infrastructures. The funds will be channelled through the Water Resources Development Fund (WRDF), under the Ministry of Water, Irrigation and Energy, and will be managed through a revolving fund mechanism. The investment programme will be complemented by a technical assistance grant.
The project will provide more people in small and medium-sized towns in Ethiopia with access to improved water supply and sanitation, the latter to the extent possible under the limited grant resources. It will contribute to the improvement of public health through reduction of the incidence of waterborne diseases, it will increase the consumption of water from improved safe resources and bring about time savings associated with better access to water. The project will also create the foundations for the improvement of the institutional capacity of the WRDF.
The compliance of the individual schemes with the EIB's environmental and social standards and requirements will be verified during the allocation process with the support of technical assistance.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide for Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.