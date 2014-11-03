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URBAN WATER SUPPLY PROGRAMME

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Éthiopie : 40 000 000 €
Eau, assainissement : 40 000 000 €
Date(s) de signature
3/12/2015 : 40 000 000 €
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29/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - URBAN WATER SUPPLY PROGRAMME
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 novembre 2014
Statut
Référence
Signé | 03/12/2015
20140053
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WATER SUPPLY URBAN PROGRAMME
WATER RESOURCES DEVELOPMENT FUND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 94 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Water supply programme for small and medium-sized towns in Ethiopia for the expansion and rehabilitation of water, sanitation and hygiene (WaSH) infrastructures. The funds will be channelled through the Water Resources Development Fund (WRDF), under the Ministry of Water, Irrigation and Energy, and will be managed through a revolving fund mechanism. The investment programme will be complemented by a technical assistance grant.

The project will provide more people in small and medium-sized towns in Ethiopia with access to improved water supply and sanitation, the latter to the extent possible under the limited grant resources. It will contribute to the improvement of public health through reduction of the incidence of waterborne diseases, it will increase the consumption of water from improved safe resources and bring about time savings associated with better access to water. The project will also create the foundations for the improvement of the institutional capacity of the WRDF.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The compliance of the individual schemes with the EIB's environmental and social standards and requirements will be verified during the allocation process with the support of technical assistance.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide for Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - URBAN WATER SUPPLY PROGRAMME
Date de publication
29 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59395918
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140053
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Ethiopie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - URBAN WATER SUPPLY PROGRAMME
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
257240131
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20140053
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Ethiopie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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