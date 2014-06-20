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FRUIT GARDEN OF MOLDOVA

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Moldavie : 120 000 000 €
Lignes de crédit : 120 000 000 €
Date(s) de signature
31/07/2014 : 120 000 000 €
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04/09/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRUIT GARDEN OF MOLDOVA
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 juin 2014
Statut
Référence
Signé | 31/07/2014
20140041
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FRUIT GARDEN OF MOLDOVA
ACCEPTABLE BANK(S)
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 120 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Global loan to the Republic of Moldova for the upgrading of the horticultural sector.

The proposed operation will provide resources to a large number of micro-enterprises and SMEs. It is also expected to have a positive environmental and social impact. The proposed support to both the individual growers and the up and down-stream sector should allow future revenues to be developed, ensuring the long term viability of a strategically important sector for the economy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The proposed operation is intended to address quality and financial issues and is being structured to develop existing facilities and resources together with building new capacity along the entire horticulture value chain. It is therefore unlikely that any sub-project would be of such a scale that it would have required an EIA if located within an EU member state. However, the handling of environmental issues will be fully reviewed at appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRUIT GARDEN OF MOLDOVA
Date de publication
4 Sep 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54357435
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140041
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Modernisation of Moldova’s horticultural sector
Fruit Garden
Photographe: Nicholas Lapite
©EIB
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