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PORTAAL HOUSING CORPORATION

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 200 000 000 €
Aménagement urbain : 200 000 000 €
Date(s) de signature
23/12/2015 : 200 000 000 €
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25/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTAAL HOUSING CORPORATION
Communiqués associés
Pays-Bas : Portaal signe avec la BEI

Fiche récapitulative

Date de publication
10 février 2016
Statut
Référence
Signé | 23/12/2015
20140030
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PORTAAL HOUSING CORPORATION
The Promoter is a social housing corporation
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 423 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the retrofitting of existing units and additional new construction of rental social housing by Portaal Housing Corporation in the years 2014 - 2017.

The proposed project concerns the financing of investments into the social housing stock of Portaal. It is the Bank's first social housing project in the Netherlands.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, rehabilitation and reconstruction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The promoter Portaal Housing Corporation, a social housing association (woningcorporatie), does not fall under the scope of Directive 2004/18 given that Portaal Housing Corporation is not considered a 'body governed by public law' in the meaning of the Directive, Article 1 (9). Details will be further examined during the Bank's project appraisal.

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Pays-Bas : Portaal signe avec la BEI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PORTAAL HOUSING CORPORATION
Date de publication
25 Mar 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53109929
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140030
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
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