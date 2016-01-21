La coopérative d'habitation Portaal et la Banque européenne d'investissement ont signé ce jour un accord de financement. C'est la première fois que la BEI conclut un accord avec une coopérative d'habitation. La Banque accorde à Portaal un prêt de 200 millions d'EUR afin de lui permettre d'améliorer l'efficacité énergétique de ses logements et de construire de nouveaux bâtiments zéro énergie.

Dirk Jan van der Zeep, membre du conseil d'administration de Portaal, est ravi de cet accord avec la BEI, et ce pour plusieurs raisons : « Premièrement, ce prêt nous permet de donner l'impulsion nécessaire pour rendre nos logements plus économes en énergie, ce qui est bénéfique pour nos locataires, comme pour l'environnement. Il est vrai que les loyers sont un peu plus élevés, mais, en contrepartie, la facture énergétique des locataires est sensiblement réduite, ce qui, au final, rend ces logements abordables. En outre, je suis heureux qu'aux acteurs traditionnels du secteur s'ajoute un nouveau bailleur de fonds qui comprend l'importance du logement social et entend y jouer un rôle. »

Grâce à ce prêt, Portaal financera une part importante de son programme d'investissement en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements existants et la construction de nouveaux bâtiments zéro énergie. Cette opération répond aux objectifs de l'Union européenne en matière de rénovation urbaine et de collectivités durables, et, par conséquent, à ceux de la BEI.

Pim van Ballekom, vice-président de la BEI, a déclaré à cette occasion : « Cette opération, ainsi que le prêt récemment accordé à NWB Bank, dont environ 70 % est destiné à ce secteur, témoignent de la volonté de la BEI de soutenir le secteur du logement social aux Pays-Bas. Les logements abordables sont importants, en particulier dans le contexte actuel, mais ils doivent toutefois satisfaire à certaines exigences en matière de respect de l'environnement. Portaal s'engage à les respecter et mérite tout notre soutien. »

Dans un premier temps, le programme d'investissement soutiendra plus de 40 petits projets de développement durable dans les régions où Portaal est active et couvrira donc près de 5 000 logements.