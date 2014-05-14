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FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION

Signature(s)

Montant
350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 350 000 000 €
Transports : 350 000 000 €
Date(s) de signature
5/11/2014 : 350 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 mai 2014
Statut
Référence
Signé | 05/11/2014
20140025
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION
The project promoter is the Kingdom of Spain, through its Ministry of Public Works and Transport (“Fomento”).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 475 million
EUR 950 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns a number of investments aimed at upgrading the Spanish road network and includes schemes located in so-called 'transition' regions and the less-developed regions of Spain and/or schemes within the Trans European Networks-Transport (TEN-T).

This project will contribute towards investment in projects to improve road infrastructure. In particular, the operation will target investments schemes in the areas of road safety, road rehabilitation and upgrades, construction of city by-passes and missing links, and works to alleviate bottlenecks in TEN-T road networks and/or eligible Spanish regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All schemes to be financed under the proposed project will be required to comply with the relevant national legal framework. The applicability of EIA Directive 2011/92/EU, SEA directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC will be reviewed at appraisal, in particular for the constructions of new roads and road widening schemes. Other investments such as rehabilitation schemes or safety barriers are not expected to fall under either Annex I or Annex II of the EIA Directive.

According to the information received to date, contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. This will be reviewed at appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION - A-23 Caldearenas-Lanave
Date de publication
21 May 2014
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52620062
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140025
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION - A-62 Fuentes de Oňoro-Frontera
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52620379
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140025
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Résumé non technique - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION -A-33 Enlace N-344 a Jumilla-Enlace
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52620970
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140025
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Résumé non technique - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION - Alcalá de Guadaira-Dos Hermanas
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52621056
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140025
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Résumé non technique - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION - A-23 Congosto del Isuela-Arguis
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52622041
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140025
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Résumé non technique - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION - A-7 Carchuna-Castell de Ferro
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52622546
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140025
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Résumé non technique - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION - GR-43 Pinos Puente-Atarfe
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52764156
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140025
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Autovia A23 Caldearenas-Lanave Congosto de Isuela-Arguis
Date de publication
27 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53840780
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140025
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Autovia A33 Tramo enlace N344 a Jumilla enlace C3223 a Yecla A33
Date de publication
27 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53841231
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140025
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Autovia GR43 Tramo Pinos Puente-Atarfe
Date de publication
27 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53841232
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140025
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Autovia del Mediterraneo A7 Carchuna Castell de Ferro
Date de publication
25 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53844927
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140025
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Autovia SE40 Sector Este Alcala de Guadaira-Dos Hermanas
Date de publication
27 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53844928
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140025
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION
Date de publication
27 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53844929
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140025
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - FOMENTO ROAD UPGRADE & REHABILITATION
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
154784734
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140025
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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