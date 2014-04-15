Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ITALGAS DISTRIBUZIONE III

Signature(s)

Montant
124 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 124 000 000 €
Énergie : 124 000 000 €
Date(s) de signature
30/09/2015 : 124 000 000 €
Autres liens
Related public register
04/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALGAS DISTRIBUZIONE III
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS DISTRIBUZIONE III

Fiche récapitulative

Date de publication
15 avril 2014
Statut
Référence
Signé | 30/09/2015
20140015
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Gas Distribution Networks III
Italy’s leading natural gas distribution company
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 124 million
EUR 249 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is part of the Promoter’s on-going investment programme to upgrade and extend its gas distribution networks in some of its concession areas. At this stage, the investments appear to be broadly split into the following categories: the installation of corrosion protection systems in Rome, northern Italy and Sicily; and the upgrading and extension of the network in Rome.
The project will cover concession(s) in the EU cohesion region of Sicily.

The project will enable the Promoter to cater for demand growth, reduce losses, and to improve quality, reliability and efficiency of the gas distribution system. The project will also allow the Promoter to reinforce the network in terms of safety.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Appraisal of the project suggests that none of the components will be required to undertake a full Environmental Impact Assessment per Directive 2011/92/EU.

The investments under the project are subject to the national and EU procurement provisions defined for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

Documents liés
04/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALGAS DISTRIBUZIONE III
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS DISTRIBUZIONE III

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALGAS DISTRIBUZIONE III
Date de publication
4 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53525644
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140015
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS DISTRIBUZIONE III
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
140858361
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140015
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
04/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALGAS DISTRIBUZIONE III
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS DISTRIBUZIONE III
Autres liens
Fiche récapitulative
Gas Distribution Networks III
Fiche technique
ITALGAS DISTRIBUZIONE III

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes