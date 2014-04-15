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SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE IV

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2014 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 avril 2014
Statut
Référence
Signé | 18/12/2014
20140014
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RETE GAS INFRASTRUTTURE IV
Italy’s main gas transmission company and the largest listed regulated utility in Europe.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 434 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of several individual components in the Italian gas transmission system. Compression capacity will be increased in the station of Poggio Renatico and the flexibility of gas flows will be improved by the new Minerbio manifold station. Other components relate to the construction of new gas pipelines, the first one from Minerbio to Poggio Renatico, the second one from Biccari to Campochiaro and the third one from Gavi to Pietralavezzara. Works include the removal of obsolete pipeline sections and the re-connection of consumption regions as appropriate.

The project contributes to the security of energy supply and to network modernisation for maintaining quality and reliability. It will support displacing less efficient and more polluting sources of energy, thereby contributing to European Union's objectives of rational use of energy and environmental protection.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All project components have been subject to environmental impact assessments. The various assessments received approvals from the Italian authorities during the years 2009 to 2013.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC and its amendments for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - RETE GAS INFRASTRUTTURE IV - Biccari - Campochiaro
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52216592
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140014
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - SNAM RETE GAS INFRASTUTURRE IV - Minerbio-Poggio Renatico NTS
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52699911
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140014
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - RETE GAS INFRASTRUTTURE IV - Minerbio
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52215795
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140014
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - RETE GAS INFRASTRUTTURE IV - Poggio Renatico
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52216502
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140014
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - RETE GAS INFRASTRUTTURE IV - Gavi Pietralavezzara Part 1/2
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52215570
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140014
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - RETE GAS INFRASTRUTTURE IV - Gavi Pietralavezzara Part 2/2
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52216289
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140014
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE IV
Date de publication
17 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53707467
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140014
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE IV
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135958805
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140014
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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