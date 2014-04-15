SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE IV

Fiche récapitulative
The project consists of several individual components in the Italian gas transmission system. Compression capacity will be increased in the station of Poggio Renatico and the flexibility of gas flows will be improved by the new Minerbio manifold station. Other components relate to the construction of new gas pipelines, the first one from Minerbio to Poggio Renatico, the second one from Biccari to Campochiaro and the third one from Gavi to Pietralavezzara. Works include the removal of obsolete pipeline sections and the re-connection of consumption regions as appropriate.
The project contributes to the security of energy supply and to network modernisation for maintaining quality and reliability. It will support displacing less efficient and more polluting sources of energy, thereby contributing to European Union's objectives of rational use of energy and environmental protection.
All project components have been subject to environmental impact assessments. The various assessments received approvals from the Italian authorities during the years 2009 to 2013.
The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC and its amendments for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.
n/a
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.