Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN

Signature(s)

Montant
222 388 319,82 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 222 388 319,82 €
Industrie : 44 477 663,96 €
Aménagement urbain : 177 910 655,86 €
Date(s) de signature
9/02/2015 : 21 577 882,67 €
24/10/2014 : 22 899 781,29 €
9/02/2015 : 86 311 530,68 €
24/10/2014 : 91 599 125,18 €
Autres liens
Related public register
17/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN
Related public register
21/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN - Sustainability Statement 2008
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN
Communiqués associés
Royaume-Uni : Grâce à un prêt de la BEI, Londres va bénéficier de 1 milliard de GBP de nouveaux investissements dans les domaines social et urbain
Related sub-project
GASCOIGNE - Allocation under FRAMEWORK LOAN London Green Fund Co-financing Loan
Related sub-project
MERIDIAN - Allocation under FRAMEWORK LOAN London Green Fund Co-financing Loan

Fiche récapitulative

Date de publication
12 février 2014
Statut
Référence
Signé | 24/10/2014
20130689
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN
GREATER LONDON AUTHORITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 169 million (EUR 208 million)
GBP 1000 million (EUR 1230 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan to finance integrated sustainable urban renewal and development projects, with a focus on resource efficiency and social housing. It will be used to co-finance the London Green Fund - a holding fund financial instrument managed by EIB, and using European Structural and Investment Funds (ESIF) available to the Greater London region. Underlying projects will also be supported with technical assistance funding programmes from ELENA.

The project aims at facilitating the combination of decentralised financial instruments (i.e. ESIF available to Member States and regions) with EIB funding in order to increase the leverage effect and enhance the Bank’s product offering. In addition, this project also brings together technical assistance resources, available for project preparation and implementation, funded from either ESIF or ELENA resources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 79/409/EEC. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, rehabilitation and reconstruction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the final beneficiaries which fall under public procurement to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC/ or Directive 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
17/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN
21/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN - Sustainability Statement 2008
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN
Projets associés
Related sub-project
GASCOIGNE - Allocation under FRAMEWORK LOAN London Green Fund Co-financing Loan
Related sub-project
MERIDIAN - Allocation under FRAMEWORK LOAN London Green Fund Co-financing Loan
Autres liens
Communiqués associés
Royaume-Uni : Grâce à un prêt de la BEI, Londres va bénéficier de 1 milliard de GBP de nouveaux investissements dans les domaines social et urbain

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN
Date de publication
17 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53700121
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130689
Secteur(s)
Aménagement urbain
Industrie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN - Sustainability Statement 2008
Date de publication
21 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57158387
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130689
Secteur(s)
Aménagement urbain
Industrie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135423570
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130689
Secteur(s)
Aménagement urbain
Industrie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
17/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN
Related public register
21/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN - Sustainability Statement 2008
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN
Autres liens
Fiche récapitulative
LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN
Fiche technique
LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN
Communiqués associés
Royaume-Uni : Grâce à un prêt de la BEI, Londres va bénéficier de 1 milliard de GBP de nouveaux investissements dans les domaines social et urbain
Related sub-project
GASCOIGNE - Allocation under FRAMEWORK LOAN London Green Fund Co-financing Loan
Related sub-project
MERIDIAN - Allocation under FRAMEWORK LOAN London Green Fund Co-financing Loan

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Royaume-Uni : Grâce à un prêt de la BEI, Londres va bénéficier de 1 milliard de GBP de nouveaux investissements dans les domaines social et urbain
Autres liens
Related public register
17/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN
Related public register
21/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN - Sustainability Statement 2008
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LONDON GREEN FUND COFINANCING LOAN
Related sub-project
GASCOIGNE - Allocation under FRAMEWORK LOAN London Green Fund Co-financing Loan
Related sub-project
MERIDIAN - Allocation under FRAMEWORK LOAN London Green Fund Co-financing Loan

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes