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CDEEE LOSS REDUCTION PROJECT

Signature(s)

Montant
89 493 466,98 €
Pays
Secteur(s)
République dominicaine : 89 493 466,98 €
Énergie : 89 493 466,98 €
Date(s) de signature
1/06/2016 : 89 493 466,98 €
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Related public register
29/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CDEEE LOSS REDUCTION PROJECT

Fiche récapitulative

Date de publication
6 novembre 2014
Statut
Référence
Signé | 01/06/2016
20130686
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CDEEE LOSS REDUCTION PROJECT
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Implementation of a loss-reduction programme in the electricity distribution system and improvement in the quality of energy supply to the end consumers.

The project aims at improving the availability of power supply, which is crucial for the social and economic development of the country. The project will consist of the rehabilitation of distribution grids, the regularisation of illegal connections and the installation of remote meter-reading equipment. There will also be an information campaign towards the communities to explain the consequences of theft of electricity and how to make payment of bills easier, and to raise awareness on the benefits of energy efficiency and basic safety precautions regarding the use of electricity.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project involves the rehabilitation of medium voltage and low voltage electricity networks, whose negative environmental impacts are expected to be modest, in most cases limited to disturbance during construction.

The Bank will require that the procurement of equipment, works and services for the implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Documents liés
29/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CDEEE LOSS REDUCTION PROJECT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CDEEE LOSS REDUCTION PROJECT
Date de publication
29 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59382162
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130686
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
République dominicaine
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
29/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CDEEE LOSS REDUCTION PROJECT
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Fiche récapitulative
CDEEE LOSS REDUCTION PROJECT
Fiche technique
CDEEE LOSS REDUCTION PROJECT

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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