Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

2I RETE GAS SMART METERING

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2015 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - 2I RETE GAS SMART METERING
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - 2I RETE GAS SMART METERING

Fiche récapitulative

Date de publication
29 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 18/12/2015
20130682
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
2I RETE GAS SMART METERING
2I RETE GAS SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 415 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Installation of smart metering systems in the distribution networks of 2i Rete Gas throughout Italy

The project is part of the promoter's on-going investment programme in its concession areas. The investments are envisaged to be allocated to the installation of smart metering systems in the distribution networks. These investments are aligned with the requirements of the regulatory framework, should improve the quality of service and have the potential to increase efficiency for the gas distribution sector, including potential energy savings due to customers' increased awareness of gas consumption.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Based on their technical characteristics, the project schemes are not likely to require environmental impact assessments. The anticipated typical impact is minor, mainly temporary in nature, related to installation works as well as waste management, and can usually be well managed by appropriate measures taken by the company implementing the project, also according to European standards (ISO 14001).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
02/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - 2I RETE GAS SMART METERING
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - 2I RETE GAS SMART METERING

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - 2I RETE GAS SMART METERING
Date de publication
2 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64488005
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130682
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - 2I RETE GAS SMART METERING
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
152123519
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130682
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - 2I RETE GAS SMART METERING
Related public register
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - 2I RETE GAS SMART METERING
Autres liens
Fiche récapitulative
2I RETE GAS SMART METERING
Fiche technique
2I RETE GAS SMART METERING

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes