PAMIGA WATER & RENEWABLE ENERGY THROUGH MICROFIN

Signature(s)
Fiche récapitulative
The project aims at providing affordable and reliable access to electricity and water in Sub-Saharan Africa countries (mainly in Benin, Burkina Faso, Cameroon, Kenya, Madagascar, Senegal, Tanzania and Togo) by financing micro-projects in rural areas of these countries. The EIB will lend to an investment vehicle whose objective is to provide stable local currency funding to selected African microfinance institutions (MFIs), for them to develop a loan portfolio dedicated to micro-projects in the solar energy, irrigation and drinking water sectors. Final beneficiaries include low-income households, micro-entrepreneurs and villages/communities. As an operation aiming to generate superior developmental impact, it qualifies for the Social Impact window of the financing envelope that was launched in early 2014 following the increase of the Investment Facility resources by EUR 500 million for the 2014-2020 period.
See above
Environmental and social standards to be applied to micro-projects.
Not applicable
The project will also benefit from a three-year technical assistance programme of EUR 1.5 million to reinforce target microfinance institutions’ capacity (1) to assess the appropriateness of the technology financed for a specific client segment; (2) to comply with the EIB’s standards in terms of procurement and of environmental and social risk management; (3) and to monitor and report on the impact of their financing activities for this particular programme. In addition, other stakeholders of the supply chain, such as clients, equipment installers and/or village technicians, as appropriate, will also benefit from capacity-building and awareness-raising activities on the technologies financed.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Photogallery
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.