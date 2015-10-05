Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 75 000 000 €
Transports : 75 000 000 €
Date(s) de signature
1/12/2016 : 75 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK

Fiche récapitulative

Date de publication
5 octobre 2015
Statut
Référence
Signé | 01/12/2016
20130638
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK
NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 187 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Purchase of additional rolling stock to improve services on line 2 of the Cairo metro, to alleviate traffic congestion and promote public transport in urban greater Cairo

The project is fully in line with the strategic objectives set for the Bank's external lending mandate since it will ensure continuous operation of the metro, an important social and economic infrastructure supporting Cairo's urban development, and also contribute to climate change mitigation, as greenhouse gas emissions per passenger are much lower for metro trips than for car trips.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project were located in the EU, the acquisition of new rolling stock would fall outside the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU, as amended), as its construction will take place in the manufacturer's plants. This also applies to the implementation, meaning no EIA is required for the project.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. In particular, calls for international tenders will be published in the Official Journal of the European Union, in accordance with the Bank's Guide to Procurement. Procurement is expected to start in the second half of 2015.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
02/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK
Date de publication
2 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64475020
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130638
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK
Autres liens
Fiche récapitulative
CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK
Fiche technique
CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes