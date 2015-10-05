CAIRO METRO LINE 2 ROLLING STOCK

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Purchase of additional rolling stock to improve services on line 2 of the Cairo metro, to alleviate traffic congestion and promote public transport in urban greater Cairo
The project is fully in line with the strategic objectives set for the Bank's external lending mandate since it will ensure continuous operation of the metro, an important social and economic infrastructure supporting Cairo's urban development, and also contribute to climate change mitigation, as greenhouse gas emissions per passenger are much lower for metro trips than for car trips.
If the project were located in the EU, the acquisition of new rolling stock would fall outside the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU, as amended), as its construction will take place in the manufacturer's plants. This also applies to the implementation, meaning no EIA is required for the project.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. In particular, calls for international tenders will be published in the Official Journal of the European Union, in accordance with the Bank's Guide to Procurement. Procurement is expected to start in the second half of 2015.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.