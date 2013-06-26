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ROUTE E420 ROCROI-CHARLEVILLE MEZIERES RTE-T

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 100 000 000 €
Transports : 100 000 000 €
Date(s) de signature
15/05/2014 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 février 2014
Statut
Référence
Signé | 15/05/2014
20130626
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROUTE E420 ROCROI-CHARLEVILLE MEZIERES RTE-T
REGION CHAMPAGNE-ARDENNE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 millions
EUR 363 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Aménagement autoroutier sur le corridor de la E 420 entre Rocroi à la frontière belge et Charleville Mézières (RTE-T).

Le projet permettra de constituer un axe Nord-Sud de haut niveau de service, alternatif aux autoroutes A2-A1-A6-A26 Bruxelles/Paris/Beaune et A4-A31 Bruxelles/Luxembourg/Beaune, ainsi qu’une nouvelle liaison entre l’Île-de-France et la Belgique. Il est situé sur le Réseau Transeuropéen de Transports (RTE-T) et est donc éligible au titre de l’article 309 (c) du Traité de la CE.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

L’applicabilité de la Directive 2001/42/CE sur l’évaluation environnementale stratégique (Strategic Environmental Assessment, SEA) sera vérifiée à l’instruction.
Le projet entre dans le champ d’application de l’Annexe I de la Directive EIE 2011/92/EC. Des études complètes ont été réalisées, y compris consultations publiques. Le tracé du contournement de Couvin est situé à proximité ou en contact de plusieurs zones Natura 2000. La conformité du projet avec les Directives EIE 2011/92/EC, Habitats (92/43/EEC) et Oiseaux (2009/147/EC) sera vérifiée lors de l’instruction.

La Banque exigera du Promoteur qu’il s’assure que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été passés/seront passés conformément à la Directive applicable en matière de passation des marchés (Directive 2004/18/EEC et/ou Directive 2004/17/EC et Directive 2007/66/EC [modifiant Directives 1989/665/EEC et 1992/13/EEC]), avec publication des avis d’appel d’offres le cas échéant.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROUTE E420 ROCROI-CHARLEVILLE MEZIERES RTE-T
Date de publication
1 May 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52645737
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130626
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - ROUTE E420 ROCROI-CHARLEVILLE MEZIERES RTE-T
Date de publication
21 Feb 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51606235
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130626
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ROUTE E420 ROCROI-CHARLEVILLE MEZIERES RTE-T
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
139286655
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130626
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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