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EP ENERGY DISTRIBUTION NETWORK SK

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 125 000 000 €
Énergie : 125 000 000 €
Date(s) de signature
23/12/2014 : 125 000 000 €
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Related public register
09/05/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EP ENERGY DISTRIBUTION NETWORK SK
Communiqués associés
Slovaquie : Prêt de 100 millions d'EUR de la BEI en faveur du réseau de distribution de gaz

Fiche récapitulative

Date de publication
10 février 2014
Statut
Référence
Signé | 23/12/2014
20130558
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EP ENERGY DISTRIBUTION NETWORK SK
EP ENERGY AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 125 million
EUR 253 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Modernisation and extension of electricity distribution network in Slovakia for 2014-2018

Competitive and Secure Energy (incl. TEN-E) 100% Economic and Social Cohesion (transversal) 100%

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes facilities that fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU). The impacts that can be typically expected for some schemes relate to visual impact, vegetation clearance, an impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction. Medium Voltage (MV) and Low Voltage (LV) schemes are expected to have minimal or null environmental impacts.

The promoter is a contracting entity that falls under the Utilities Directive 2004/17/EC, and is therefore required to tender works, supplies and services contracts following public procurement rules, including the publication in the Official Journal of the EU (OJEU) where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EP ENERGY DISTRIBUTION NETWORK SK
Date de publication
9 May 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51589962
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130558
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Slovaquie
Disponible au public
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EP ENERGY DISTRIBUTION NETWORK SK
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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