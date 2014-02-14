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PRIORITY SCHOOLS BUILDING PROGRAMME (PSBP)

Signature(s)

Montant
381 638 076,59 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 381 638 076,59 €
Éducation : 381 638 076,59 €
Date(s) de signature
10/03/2015 : 64 991 582,49 €
25/03/2015 : 68 904 276,99 €
26/04/2016 : 72 155 182,42 €
12/08/2015 : 87 696 181,29 €
19/03/2015 : 87 890 853,4 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 février 2014
Statut
Référence
Signé | 10/03/2015
20130549
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PRIORITY SCHOOLS BUILDING PROGRAMME (PSBP)
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 279 million (EUR 343 million)
GBP 583 million (EUR 717 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Priority Schools Building Programme is a programme to rebuild 261 of England's schools in the worst condition. The Education Funding Agency (EfA), part of the UK Department for Education (DfE), is responsible for its delivery and has chosen to finance 46 of these schools with limited recourse Project Finance, split into five batches. The remaining schools will be financed through direct capital grant and are not covered by this operation. A single Board approval will be sought for all five batches based on high level due diligence, with more specific detailed due diligence to be undertaken for every single batch as the programme progresses through procurement.

The investment will deliver significant educational benefits as well as improve quality and efficiency of the schools. The project is consistent with the EU actions aimed at increasing access to lifelong learning, the quality of education, and the formation of human capital for employment and social inclusion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Schools are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project can be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal the EIA screening decision taken by the Competent Authority.

The promoter is required to respect national and European procurement legislation. The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with relevant EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRIORITY SCHOOLS BUILDING PROGRAMME (PSBP)
Date de publication
12 Sep 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53846419
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130549
Secteur(s)
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PRIORITY SCHOOLS BUILDING PROGRAMME (PSBP)
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135695304
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130549
Secteur(s)
Éducation
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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