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LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE

Signature(s)

Montant
220 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 220 000 000 €
Transports : 220 000 000 €
Date(s) de signature
3/11/2014 : 220 000 000 €
Autres liens
Related public register
07/02/2014 - Résumé non technique - LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE
Related public register
23/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE

Fiche récapitulative

Date de publication
24 avril 2014
Statut
Référence
Signé | 03/11/2014
20130546
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE
RESEAU FERRE DE FRANCE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 230 millions
EUR 1571 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Projet RTE-T pour le contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier constitué par une ligne nouvelle à trafic mixte et grande vitesse de 70 km et par des raccordements au réseau existant.
Cette opération financera une partie de la contribution publique au PPP financé sous le projet "Contournement Nîmes-Montpellier".

Le projet est un maillon essentiel du réseau à grande vitesse français et européen notamment l’Axe Prioritaire n°3, Axe ferroviaire à grande vitesse de l’Europe du Sud-ouest sur la façade méditerranéenne, Nîmes-Barcelone-Madrid-Lisbonne. Le projet permettra la création de services ferroviaires voyageurs et fret qui apporteront des gains de temps capables d’engendrer un report modal significatif de la route, avec des conséquences favorables pour l’environnement. La nouvelle ligne sera à la base du développement du transport de fret et de l’amélioration de services TER de la région.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Ce projet (Contournement Nîmes-Montpellier) a été évalué en juin 2012 et est acceptable pour la Banque d'un point de vue environnemental et social. Tout changement à partir de juin 2012 sera examiné au cours du processus d’évaluation.

La procédure de passation des marchés est acceptable pour la Banque.

Documents liés
07/02/2014 - Résumé non technique - LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE
23/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE
Date de publication
7 Feb 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51510379
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130546
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE
Date de publication
23 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53797942
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130546
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE
Fiche technique
LANGUEDOC ROUSSILLON GRANDE VITESSE

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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