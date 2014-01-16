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CORTICEIRA AMORIM RDI

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 35 000 000 €
Industrie : 35 000 000 €
Date(s) de signature
12/12/2014 : 35 000 000 €
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04/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CORTICEIRA AMORIM RDI
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - CORTICEIRA AMORIM RDI
Communiqués associés
Portugal: Prêt de 35 millions d’EUR de la BEI pour le programme de RDI de Corticeira Amorim

Fiche récapitulative

Date de publication
16 janvier 2014
Statut
Référence
Signé | 12/12/2014
20130532
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CORTICEIRA AMORIM RDI
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 74 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns Amorim’s RDI investment programme for research, innovation and product development (cork industry), including energy efficiency, environment protection and safety. The project is expected to be carried out at the promoter’s dedicated technology centres and production plants in Portugal, in partnership with Portuguese and EU universities or other research centres.

The promoter is a leading manufacturer of cork products for the European and world markets. The proposed project comprises Group RDI activities, as well as modernisation programmes and new production lines in Portugal, all in convergence regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Depending on their size and location, some sub-projects may fall under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU. The proposed investments are all on existing RDI or production sites and are of a limited scale. As such, they are unlikely to require an EIA. However, the impact of each sub-project and the cumulative impact on each site will be reviewed at appraisal, and confirmation will be sought from the Competent Authority where appropriate.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CORTICEIRA AMORIM RDI
Date de publication
4 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53103917
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130532
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CORTICEIRA AMORIM RDI
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92194927
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130532
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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