ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR)

The proposed operation contributes to the development of economic infrastructure providing more efficient and territorially balanced provision of services. The benefits of the project will be twofold: on the one hand the concentration of activities will improve the efficiency of the public sector and increase its effectiveness for citizens and enterprises and, on the other; it will upgrade the intervention areas, improving quality of life and fostering the localisation of private activities. Therefore, the project will promote the general objective of creating more sustainable cities and communities and supports EIB’s external mandate by promoting the development of social and economic infrastructures, essential to base a healthy and sustainable socio-economic development.