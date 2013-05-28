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ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR)

Signature(s)

Montant
99 975 967,31 €
Pays
Secteur(s)
Équateur : 99 975 967,31 €
Aménagement urbain : 99 975 967,31 €
Date(s) de signature
1/12/2014 : 99 975 967,31 €
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Project Completion Report - EN
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21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR)

Fiche récapitulative

Date de publication
30 janvier 2014
Statut
Référence
Signé | 01/12/2014
20130528
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR)
The promoter is República del Ecuador.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 257 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction/adaptation of public administrative buildings and associated government infrastructure for social and economic activities.

The proposed operation contributes to the development of economic infrastructure providing more efficient and territorially balanced provision of services. The benefits of the project will be twofold: on the one hand the concentration of activities will improve the efficiency of the public sector and increase its effectiveness for citizens and enterprises and, on the other; it will upgrade the intervention areas, improving quality of life and fostering the localisation of private activities. Therefore, the project will promote the general objective of creating more sustainable cities and communities and supports EIB’s external mandate by promoting the development of social and economic infrastructures, essential to base a healthy and sustainable socio-economic development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require the promoter to ensure compliance with the principles embodied in EU environmental laws and procedures, and follow the EIB Statement of Environmental and Social Principles and Standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR) - Platforma Gubernamental de Empreses Publicas
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53300603
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130528
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR) - Platforma Gubernamental de Sectores Estrategicos
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53301588
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130528
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR) ) - Construccion Platforma Gubernamental Gestion Desarrollo Social
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53304399
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130528
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR)
Date de publication
22 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55532976
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130528
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ADMINISTRATIVE & URBAN INFRASTRUCTURE (ECUADOR)
Date de publication
21 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125620923
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130528
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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