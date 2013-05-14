Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 10 000 000 €
Industrie : 10 000 000 €
Date(s) de signature
15/06/2015 : 10 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Project Completion Report - - EN
Related public register
16/07/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Related public register
17/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Related public register
27/06/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Communiqués associés
Maroc : la BEI soutient le plus important investissement de la société Europac

Fiche récapitulative

Date de publication
1 avril 2014
Statut
Référence
Signé | 15/06/2015
20130514
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
EUR 31 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the development of a corrugated packaging plant in Tangier, comprising a corrugator and three additional converting lines for the production of cardboard packaging.

The proposed operation will support the key mandate objective of private sector development both directly and indirectly, in particular through increased local added value.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Although the exact location is still to be determined, it will almost certainly be either on an existing Industrial Estate, or in an area already zoned for light manufacturing. In addition, the scale of the plant and the nature of the operations make it unlikely that an EIA would be required if it were to be located within the EU. The position in respect of national legislation will be confirmed at appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
16/07/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
17/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
27/06/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Autres liens
Publications connexes
Project Completion Report - - EN
Communiqués associés
Maroc : la BEI soutient le plus important investissement de la société Europac

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Date de publication
16 Jul 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52800583
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20130514
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Date de publication
17 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53708266
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130514
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Date de publication
27 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80569659
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130514
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
16/07/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Related public register
17/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Related public register
27/06/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Autres liens
Fiche récapitulative
EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Fiche technique
EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Publications connexes
Project Completion Report - - EN
Communiqués associés
Maroc : la BEI soutient le plus important investissement de la société Europac

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Maroc : la BEI soutient le plus important investissement de la société Europac
Autres liens
Publications connexes
Project Completion Report - - EN
Related public register
16/07/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Related public register
17/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER
Related public register
27/06/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC INDUSTRIAL PACKAGING PLANT IN TANGIER

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes