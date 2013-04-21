ULAANBAATAR WWS

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Transports - Transports et entreposage
Financing of the water, wastewater and sanitation investment programme in the Ger areas of the municipality of Ulaanbaatar (Mongolia). The programme is part of an overall priority urban services development project identified and prepared by the Asian Development Bank (ADB).
The water and sanitation component will have an important developmental impact, leading to a 25% increase in the access to water supply and sanitation in urban areas (related to MDG target n°7). Additionally, the water safety plan developed by the World Health Organisation shall be implemented.
The project will benefit the environment and public health, by providing better drinking water to the population, improving the efficiency of treatment and distribution facilities and by collecting and treating waste water. A general Environmental Impact Assessment (EIA) has been approved by the competent authority. Detailed EIAs for the sub-centers are currently in preparation. In addition, an Initial Environmental Examination and an Environmental Assessment and Review Framework have been prepared. Public consultations were held during project preparation and are foreseen during implementation. An Environmental Management Plan has been prepared. A Land Acquisition and Resettlement Plan has been prepared, in line with national legislation and ADB's Safeguard Policy Statement, which are acceptable to EIB.
Procurement will be carried out according to ADB guidelines, supplemented with additional conditions to also comply with the Bank's Guide to Procurement requiring the Promoter to ensure that any procurement procedures are done also in accordance with the relevant EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.