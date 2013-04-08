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ENDESA NETWORK MODERNISATION

Signature(s)

Montant
600 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 600 000 000 €
Énergie : 600 000 000 €
Date(s) de signature
14/07/2016 : 150 000 000 €
14/12/2016 : 150 000 000 €
26/09/2014 : 300 000 000 €
Autres liens
Related public register
03/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENDESA NETWORK MODERNISATION
Related public register
11/07/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA NETWORK MODERNISATION
Communiqués associés
Espagne : 600 millions d'EUR pour la modernisation du réseau électrique d'Endesa

Fiche récapitulative

Date de publication
14 janvier 2014
Statut
Référence
Signé | 26/09/2014
20130408
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENDESA NETWORK MODERNISATION
ENDESA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 600 million
EUR 1725 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments under the promoter's 2013-2015 business plan to reinforce, modernise and smarten electricity distribution networks throughout Spain.

The program comprises several investment schemes in the electricity sub-transmission and distribution network planned for implementation by Endesa in the years 2013-2015. The program will focus on modernisation and extension of the network. This will enable the Promoter to reduce losses and improve the reliability and quality of electricity supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The program schemes concern facilities which fall under Annex I of the EIA Directive (2011/92/EU) and will have to undergo an obligatory Environmental Impact Assessment or Annex II which requires the competent national authority to determine the need for an EIA.

The Promoter’s procurement procedures are governed by the EU Utilities Directive 2004/17/EC and it is therefore required to tender works, supplies and services contracts following public procurement rules, including the publication in the Official Journal of the EU (OJEU) where appropriate.

Documents liés
03/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENDESA NETWORK MODERNISATION
11/07/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA NETWORK MODERNISATION
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Espagne : 600 millions d'EUR pour la modernisation du réseau électrique d'Endesa

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENDESA NETWORK MODERNISATION
Date de publication
3 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53083152
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130408
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ENDESA NETWORK MODERNISATION
Date de publication
11 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74932483
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130408
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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