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INGETEAM RDI II

Signature(s)

Montant
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 55 000 000 €
Industrie : 55 000 000 €
Date(s) de signature
5/11/2015 : 55 000 000 €
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Related public register
15/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INGETEAM RDI II
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - INGETEAM RDI II
Communiqués associés
Espagne : les activités de RDI d'Ingeteam vont bénéficier d'un prêt de 55 millions d'EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
4 mai 2015
Statut
Référence
Signé | 05/11/2015
20130399
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INGETEAM RDI II
INGETEAM SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 55 million
EUR 117 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of Ingeteam's research, development and innovation (RDI) activities in the fields of renewable energy, smart grids, energy efficiency, and traction converters over a period of 4 years

The project comprises the promoter’s investment in research, development and product/process innovation (RDI) related to electronic equipments for renewable energy, such as frequency converters, electric generators for wind turbines, inverters for photovoltaic parks and smart grids solutions as well as other electronic and control systems for electric propulsion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investment in research and development (R&D) activities that are expected to be carried out in existing facilities, in which case an environmental impact assessment (EIA) would not be required according to Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be assessed during the appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private-sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INGETEAM RDI II
Date de publication
15 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60346741
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130399
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - INGETEAM RDI II
Date de publication
29 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94415974
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130399
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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