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KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 75 000 000 €
Industrie : 75 000 000 €
Date(s) de signature
18/07/2014 : 75 000 000 €
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Related public register
11/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF
Communiqués associés
Autriche : La BEI finance des projets de recherche-développement de KTM AG, pour une sécurité accrue dans les sports mécaniques

Fiche récapitulative

Date de publication
21 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 18/07/2014
20130384
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF
KTM AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 164 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The EIB financing is related to R&D focusing on (i) fuel economy, (ii) safety and (iii) development of new materials .

Knowledge Economy 100%
Climate Action (transversal) 50%

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will be carried out in existing facilities already authorised that will not change the scope due to the project; moreover the project does not include any capital expenditures related to test benches for engines or permanent racing and test tracks for motorised vehicles therefore the need for an EIA is unlikely. The Bank’s services will however verify the environmental details during the due diligence.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Commentaires

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF
Date de publication
11 Apr 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52436738
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130384
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83811698
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130384
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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KTM 2WHEELS RDI MIDCAP RSFF
Fiche technique
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